Новое видео OCEANS OF SLUMBER



"The Lighthouse", новое видео группы OCEANS OF SLUMBER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Starlight And Ash", выходящего 22 июля в следующих вариантах:



- Ltd. CD Digipak

- black LP & LP-Booklet

- 300x transp. light blue LP & LP-Booklet available at CM Distro Wholesale EU, CMDistro.de and EMP

- 300x dark green LP & LP-Booklet available from the band

- 1000x transp. orange LP & LP-Booklet available in the US

- Digital album



Трек-лист:



"The Waters Rising"

"Hearts Of Stone"

"The Lighthouse"

"Red Forest Roads"

"The Hanging Tree"

"Salvation"

"Star Altar"

"The Spring Of '21"

"Just A Day"

"House Of The Rising Sun"

"The Shipbuilder's Son"







