сегодня



OCEANS OF SLUMBER на Season Of Mist



OCEANS OF SLUMBER заключили контракт с Season Of Mist, на котором состоится релиз пятого альбома.



«Сотрудничество с Season Of Mist — серьёзная веха для Oceans Of Slumber, — говорит барабанщик Dobber Beverly, который является идейным вдохновителем и творческой силой Oceans Of Slumber. Кроме того, он является барабанщиком блэк-металл-группы Necrofier (которая также подписана на Season Of Mist) и сидел за барабанной установкой легенд грайндкора Insect Warfare. — Этот контракт является нашим пропуском к полному воплощению того сырого, более тяжёлого направления, которое мы развивали в последнее время. С коллективом Season Of Mist за спиной мы полны решимости вывести нашу музыку на новый уровень!»







+0 -0



просмотров: 228