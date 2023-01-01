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*Новое видео DOKKEN 37
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 28
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалит... 18
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Oceans of Slumber

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16 дек 2020 : 		 OCEANS OF SLUMBER в акустике

7 сен 2020 : 		 Видео с с текстом от OCEANS OF SLUMBER

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OCEANS OF SLUMBER на Season Of Mist



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OCEANS OF SLUMBER заключили контракт с Season Of Mist, на котором состоится релиз пятого альбома.

«Сотрудничество с Season Of Mist — серьёзная веха для Oceans Of Slumber, — говорит барабанщик Dobber Beverly, который является идейным вдохновителем и творческой силой Oceans Of Slumber. Кроме того, он является барабанщиком блэк-металл-группы Necrofier (которая также подписана на Season Of Mist) и сидел за барабанной установкой легенд грайндкора Insect Warfare. — Этот контракт является нашим пропуском к полному воплощению того сырого, более тяжёлого направления, которое мы развивали в последнее время. С коллективом Season Of Mist за спиной мы полны решимости вывести нашу музыку на новый уровень!»

OCEANS OF SLUMBER Sign With Season Of Mist




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