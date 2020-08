сегодня



WILLIAM DUVALL и участники LOADED, DRAGGED UNDER исполняют ROD STEWART



William DuVall (Alice In Chains, вокал), Ronnie Vannucci (The Killers, барабаны), Jon Skibic (Afghan Whigs, гитара), Mark Watrous (The Shins, клавишные), Ryan "Fluff" Bruce (Dragged Under, гитара) и Mike Squires (Loaded) записали карантинное видео на кавер-версию классического трека ROD'a STEWART'a "Young Turks".







+0 -0



просмотров: 76