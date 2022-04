18 апр 2022



WILLIAM DUVALL представил новое видео



"Rockslide", новое видео от WILLIAM'a DUVALL'a, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из второго сольного релиза "11.12.21 Live-In-Studio Nashville", выходящего десятого июня на DVL Recordings. Запись проходила в Welcome To 1979 Studio, Нэшвилл, 12 ноября.



Трек-лист:



01. The Last Light



02. The 3 Wishes



03. Unbreakable



04. Fire Come Down



05. Rockslide



06. So Divine



07. White Hot



08. Flying Blind













