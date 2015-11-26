WILLIAM DUVALL переиздаст дебют NEON CHRIST

Группа NEON CHRIST, в состав которой входят William DuVall (BL'AST!, COMES WITH THE FALL, ALICE IN CHAINS), Jimmy Demer (GARDENS OF.., ACCIDENTS), Danny Lankford (GARDENS OF.., GODEVILS, ACCIDENTS) и Randy DuTeau (GARDENS OF), объявили о том, что специально ко дню музыкального магазина на Southern Lord и DVL Recordings выпустят делюкс-версию альбома 1984 года.
«Ремастеринг этого материала был весьма увлекательным, ведь я не слушал эту музыку в студии с момента оригинальной записи. Здорово было окунуться во времена молодости. Мне было шестнадцать когда я сочинил эти песни».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).