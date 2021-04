10 апр 2021



WILLIAM DUVALL переиздаст дебют NEON CHRIST



Группа NEON CHRIST, в состав которой входят William DuVall (BL'AST!, COMES WITH THE FALL, ALICE IN CHAINS), Jimmy Demer (GARDENS OF.., ACCIDENTS), Danny Lankford (GARDENS OF.., GODEVILS, ACCIDENTS) и Randy DuTeau (GARDENS OF), объявили о том, что специально ко дню музыкального магазина на Southern Lord и DVL Recordings выпустят делюкс-версию альбома 1984 года.



«Ремастеринг этого материала был весьма увлекательным, ведь я не слушал эту музыку в студии с момента оригинальной записи. Здорово было окунуться во времена молодости. Мне было шестнадцать когда я сочинил эти песни».



Трек-лист "1984":



01. Parental Suppression



02. The Draft Song



03. Winding



04. Bad Influence



05. Neon Christ



06. We Mean Business



07. Yoof



08. It's Mine



09. Doom



10. After



11. The Knife That Cuts So Deep



12. Ashes To Ashes



13. Blind Patriot



14. The Death They'll Give You













