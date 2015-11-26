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William DuVall

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|||| 10 апр 2021

WILLIAM DUVALL переиздаст дебют NEON CHRIST



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Группа NEON CHRIST, в состав которой входят William DuVall (BL'AST!, COMES WITH THE FALL, ALICE IN CHAINS), Jimmy Demer (GARDENS OF.., ACCIDENTS), Danny Lankford (GARDENS OF.., GODEVILS, ACCIDENTS) и Randy DuTeau (GARDENS OF), объявили о том, что специально ко дню музыкального магазина на Southern Lord и DVL Recordings выпустят делюкс-версию альбома 1984 года.

«Ремастеринг этого материала был весьма увлекательным, ведь я не слушал эту музыку в студии с момента оригинальной записи. Здорово было окунуться во времена молодости. Мне было шестнадцать когда я сочинил эти песни».

Трек-лист "1984":

01. Parental Suppression

02. The Draft Song

03. Winding

04. Bad Influence

05. Neon Christ

06. We Mean Business

07. Yoof

08. It's Mine

09. Doom

10. After

11. The Knife That Cuts So Deep

12. Ashes To Ashes

13. Blind Patriot

14. The Death They'll Give You

ALICE IN CHAINS' WILLIAM DUVALL To Reissue 1984 Recordings From His Hardcore Band NEON CHRIST





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