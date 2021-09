29 сен 2021



WILLIAM DUVALL и GREG ANDERSON выпустили песню



Greg Anderson (Southern Lord Recordings, SUNN O))), ENGINE KID, GOATSNAKE and more) представил публике новый трек в рамках проекта THE LORD по сотрудничеству с различными авторами. В записи композиции "We Who Walk In Light" принимал участие вокалист ALICE IN CHAINS William DuVall. Все вырученные средства будут направлены в адрес Jail Guitar Doors.













