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William DuVall

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|||| 29 сен 2021

WILLIAM DUVALL и GREG ANDERSON выпустили песню



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Greg Anderson (Southern Lord Recordings, SUNN O))), ENGINE KID, GOATSNAKE and more) представил публике новый трек в рамках проекта THE LORD по сотрудничеству с различными авторами. В записи композиции "We Who Walk In Light" принимал участие вокалист ALICE IN CHAINS William DuVall. Все вырученные средства будут направлены в адрес Jail Guitar Doors.

ALICE IN CHAINS' WILLIAM DUVALL Collaborates With GREG ANDERSON On THE LORD's 'We Who Walk In Light'





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