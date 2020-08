сегодня



IRON MASK выпустят новый альбом зимой



Группа IRON MASK объявила о том, что новый альбом, получивший название "Master of Masters", будет выпущен на лейбле AFM Records 4 декабря.



"Master Of Masters" — седьмой альбом в дискографии группы, он будет содержать 12 убойных треков — превосходное сочетание отлично сыгранного мощного чистого металла с прогрессивными элементами, великолепными оркестровками, запоминающимися мелодиями. В наше непростое время музыканты сумели вложить все свои силы, творческую энергию и вдохновение, чтобы сочинить и записать эту работу. Альбом выходит после четырёхлетнего перерыва.



"Master of Masters" — дебют вокалиста Mike'а Slembrouck'а в составе IRON MASK. Отмечается, что музыкант идеально вписался в группу. В записи альбома отметился Oliver Hartmann (Avantasia, Hartmann) — он принял участие в записи вокала для одной из песен и партий хора.



Предыдущий студийный альбом IRON MASK — “Diabolica” — вышел 14 октября 2016 также на лейбле AFM.



Состав:



Dushan Petrossi — гитара, оркестровки;

Mike Slembrouck — вокал;

Vassili Moltchanov — бас;

Ramy Ali — ударные;

Oliver Hartmann — приглашённый музыкант.



Трек-лист:



1. Never Kiss the Ring

2. Tree of the World

3. Revolution Rise

4. One Against All

5. Nothing Lasts Forever

6. Dance with the Beast

7. Wild and Lethal

8. Mist of Loch Ness

9. My One and Only

10. A Mother Loved Blue

11. Sagittarius A

12. Master of Masters







