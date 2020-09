сегодня



Новое видео IRON MASK



"Tree Of The World", новое видео группы IRON MASK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Master Of Masters", выходящего 4 декабря на AFM Records.



Мощный металлический гимн с элементами кельтской музыки, невероятными гитарными соло и стремительными ударными партиями посвящён трем мифологическим составляющим мира — земле, небесам и преисподней.



"Master Of Masters" будет содержать 12 убойных треков — превосходное сочетание отлично сыгранного мощного чистого металла с прогрессивными элементами, великолепными оркестровками, запоминающимися мелодиями. "Master of Masters" — дебют вокалиста Mike'a Slembrouck'a в составе IRON MASK. Отмечается, что музыкант идеально вписался в группу. В записи вокала для одной из песен и партий хора участвовал Oliver Hartmann (Avantasia, Hartmann).



Предыдущий студийный альбом IRON MASK “Diabolica” вышел четыре года назад, в октябре 2016 года, и также на лейбле AFM.







