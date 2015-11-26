Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый сингл ACCEPT выйдет осенью 191
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 143
*Новое видео BENEDICTION 110
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 35
*ANATHEMA уходят в бессрочный отпуск 29
[= ||| все новости группы



*

Iron Mask

*



26 сен 2020 : 		 Новое видео IRON MASK

29 авг 2020 : 		 IRON MASK выпустят новый альбом зимой

27 окт 2016 : 		 Новое видео IRON MASK

23 июл 2016 : 		 Обложка нового альбома IRON MASK

11 ноя 2013 : 		 Новое видео IRON MASK

11 окт 2013 : 		 Новая песня IRON MASK

12 сен 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IRON MASK

12 авг 2013 : 		 Новый альбом IRON MASK выйдет в ноябре

30 май 2012 : 		 Новое видео IRON MASK

7 дек 2011 : 		 Новая песня IRON MASK

17 ноя 2011 : 		 Трек-лист нового альбома IRON MASK

10 ноя 2011 : 		 Новое видео IRON MASK

28 окт 2011 : 		 Новая песня IRON MASK

28 сен 2011 : 		 IRON MASK на AFM RECORDS

28 ноя 2009 : 		 Новое видео IRON MASK

28 июн 2007 : 		 IRON MASK взяли в группу MIKE TERRANA
| - |

|||| сегодня

Новое видео IRON MASK



*
zoom
*
* *
"Tree Of The World", новое видео группы IRON MASK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Master Of Masters", выходящего 4 декабря на AFM Records.

Мощный металлический гимн с элементами кельтской музыки, невероятными гитарными соло и стремительными ударными партиями посвящён трем мифологическим составляющим мира — земле, небесам и преисподней.

"Master Of Masters" будет содержать 12 убойных треков — превосходное сочетание отлично сыгранного мощного чистого металла с прогрессивными элементами, великолепными оркестровками, запоминающимися мелодиями. "Master of Masters" — дебют вокалиста Mike'a Slembrouck'a в составе IRON MASK. Отмечается, что музыкант идеально вписался в группу. В записи вокала для одной из песен и партий хора участвовал Oliver Hartmann (Avantasia, Hartmann).

Предыдущий студийный альбом IRON MASK “Diabolica” вышел четыре года назад, в октябре 2016 года, и также на лейбле AFM.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 224

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом