15 ноя 2020



Новая песня IRON MASK



"Wild And Lethal", новая песня группы IRON MASK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Master Of Masters, выход которого запланирован на четвертое декабря на AFM Records:



"Never Kiss The Ring"

"Tree Of The World"

"Revolution Rise"

"One Against All"

"Nothing Lasts Forever"

"Dance With The Beast"

"Wild And Lethal"

"Mist Of Loch Ness"

"My One And Only"

"A Mother Loved Blue"

"Sagittarius A"

"Master Of Masters"







