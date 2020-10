сегодня



Видео с текстом от IRON MASK



"One Against All", новое видео с текстом группы IRON MASK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из седьмого студийного альбома — "Master Of Masters", выходящего 4 декабря на AFM Records.



Композиция обращается к классическим хэви-металлическим корням IRON MASK и звучит как посвящение Dio и Rainbow. По словам мастермайнда группы Dushan'a Petrossi, эта песня — воспоминание гитариста о тех временах, когда он был подростком и проводил дни и ночи, играя на гитаре: «Все кругом твердили, что я всего лишь мечтатель, и мне нужно искать "нормальную работу". Никогда никого не слушайте, это не упрямство, а верность самому себе такому, каким ты должен быть по своему предназначению».



"Master Of Masters" будет содержать 12 убойных треков — сочетание отлично сыгранного мощного чистого металла с прогрессивными элементами, великолепными оркестровками и запоминающимися мелодиями. "Master of Masters" — дебют вокалиста Mike'а Slembrouck'а в составе IRON MASK.







