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Iron Mask

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29 окт 2020 : 		 Видео с текстом от IRON MASK

26 сен 2020 : 		 Новое видео IRON MASK

29 авг 2020 : 		 IRON MASK выпустят новый альбом зимой

27 окт 2016 : 		 Новое видео IRON MASK

23 июл 2016 : 		 Обложка нового альбома IRON MASK

11 ноя 2013 : 		 Новое видео IRON MASK

11 окт 2013 : 		 Новая песня IRON MASK

12 сен 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IRON MASK

12 авг 2013 : 		 Новый альбом IRON MASK выйдет в ноябре

30 май 2012 : 		 Новое видео IRON MASK

7 дек 2011 : 		 Новая песня IRON MASK

17 ноя 2011 : 		 Трек-лист нового альбома IRON MASK

10 ноя 2011 : 		 Новое видео IRON MASK

28 окт 2011 : 		 Новая песня IRON MASK

28 сен 2011 : 		 IRON MASK на AFM RECORDS

28 ноя 2009 : 		 Новое видео IRON MASK

28 июн 2007 : 		 IRON MASK взяли в группу MIKE TERRANA
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Видео с текстом от IRON MASK



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"One Against All", новое видео с текстом группы IRON MASK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из седьмого студийного альбома — "Master Of Masters", выходящего 4 декабря на AFM Records.

Композиция обращается к классическим хэви-металлическим корням IRON MASK и звучит как посвящение Dio и Rainbow. По словам мастермайнда группы Dushan'a Petrossi, эта песня — воспоминание гитариста о тех временах, когда он был подростком и проводил дни и ночи, играя на гитаре: «Все кругом твердили, что я всего лишь мечтатель, и мне нужно искать "нормальную работу". Никогда никого не слушайте, это не упрямство, а верность самому себе такому, каким ты должен быть по своему предназначению».

"Master Of Masters" будет содержать 12 убойных треков — сочетание отлично сыгранного мощного чистого металла с прогрессивными элементами, великолепными оркестровками и запоминающимися мелодиями. "Master of Masters" — дебют вокалиста Mike'а Slembrouck'а в составе IRON MASK.




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