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Wytch Hazel

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|||| 30 авг 2020

Новая песня WYTCH HAZEL



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“I Am Redeemed", новая песня группы WYTCH HAZEL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Wytch Hazel III: Pentecost, выход которого запланирован на 30 октября на Bad Omen Records.

Трек-лист:

“He Is The Fight”
“Spirit And Fire”
“I Am Redeemed”
“Archangel”
“Dry Bones”
“Sonata”
“I Will Not”
“Reap The Harvest”
“The Crown”
“Ancient Of Days”

WYTCH HAZEL To Release III: Pentecost In October; Single Streaming



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