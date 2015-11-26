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30 авг 2020
Новая песня WYTCH HAZEL
“I Am Redeemed", новая песня группы WYTCH HAZEL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Wytch Hazel III: Pentecost, выход которого запланирован на 30 октября на Bad Omen Records.
Трек-лист:
“He Is The Fight”
“Spirit And Fire”
“I Am Redeemed”
“Archangel”
“Dry Bones”
“Sonata”
“I Will Not”
“Reap The Harvest”
“The Crown”
“Ancient Of Days”
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