30 авг 2020



Новая песня WYTCH HAZEL



“I Am Redeemed", новая песня группы WYTCH HAZEL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Wytch Hazel III: Pentecost, выход которого запланирован на 30 октября на Bad Omen Records.



Трек-лист:



“He Is The Fight”

“Spirit And Fire”

“I Am Redeemed”

“Archangel”

“Dry Bones”

“Sonata”

“I Will Not”

“Reap The Harvest”

“The Crown”

“Ancient Of Days”







+0 -1



просмотров: 142