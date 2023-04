сегодня



Видео с текстом от WYTCH HAZEL



“A Thousand Years”, новая песня группы WYTCH HAZEL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома IV: Sacrament, выход которого запланирован на второе июня на Bad Omen Records:



“The Fire’s Control”

“Angel Of Light”

“Time And Doubt”

“Strong Heart”

“Deliver Us”

“A Thousand Years”

“Gold Light”

“Endless Battle”

“Future Is Gold”

“Digging Deeper”







