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Wytch Hazel

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WYTCH HAZEL представили новый трек



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"Auld Lang Syne", новая композиция WYTCH HAZEL, доступна для прослушивания ниже.

«Кажется неуместным думать о праздновании наступления нового года и исполнять "Auld Lang Syne" обычным способом в свете пандемии и неопределённости, которую мы все ощущаем, думая о 2021 годе. Я хотел создать что-то, что оплакивает год, а не то, что его помогает отпраздновать, поэтому я выбрал другой подход к мелодии, и всё это заняло своё место в жизни».

"Auld Lang Syne" ([ˈɔːld lɑŋ ˈsəin], рус. Старое доброе время) — шотландская песня на стихи Роберта Бёрнса, написанная в 1788 году. Известна во многих странах, особенно англоязычных, и чаще всего поётся при встрече Нового года, сразу после полуночи. Была переведена на русский Самуилом Маршаком под названием «Старая дружба».














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