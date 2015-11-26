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WYTCH HAZEL представили новый трек



"Auld Lang Syne", новая композиция WYTCH HAZEL, доступна для прослушивания ниже.



«Кажется неуместным думать о праздновании наступления нового года и исполнять "Auld Lang Syne" обычным способом в свете пандемии и неопределённости, которую мы все ощущаем, думая о 2021 годе. Я хотел создать что-то, что оплакивает год, а не то, что его помогает отпраздновать, поэтому я выбрал другой подход к мелодии, и всё это заняло своё место в жизни».



"Auld Lang Syne" ([ˈɔːld lɑŋ ˈsəin], рус. Старое доброе время) — шотландская песня на стихи Роберта Бёрнса, написанная в 1788 году. Известна во многих странах, особенно англоязычных, и чаще всего поётся при встрече Нового года, сразу после полуночи. Была переведена на русский Самуилом Маршаком под названием «Старая дружба».

<a href="https://wytchhazel.com/track/auld-lang-syne">Auld Lang Syne by Wytch Hazel</a>

























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