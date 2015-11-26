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Wytch Hazel

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|||| 2 ноя 2020

Новое видео WYTCH HAZEL



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"Spirit And Fire", новое видео группы WYTCH HAZEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Wytch Hazel III: Pentecost", выпущенного на Bad Omen Records.

Трек-лист:

“He Is The Fight”
“Spirit And Fire”
“I Am Redeemed”
“Archangel”
“Dry Bones”
“Sonata”
“I Will Not”
“Reap The Harvest”
“The Crown”
“Ancient Of Days”

WYTCH HAZEL Unveil New Music VideoВ вЂњSpirit And FireвЂќ



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