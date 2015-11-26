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2 ноя 2020
Новое видео WYTCH HAZEL
"Spirit And Fire", новое видео группы WYTCH HAZEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Wytch Hazel III: Pentecost", выпущенного на Bad Omen Records.
Трек-лист:
“He Is The Fight”
“Spirit And Fire”
“I Am Redeemed”
“Archangel”
“Dry Bones”
“Sonata”
“I Will Not”
“Reap The Harvest”
“The Crown”
“Ancient Of Days”
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