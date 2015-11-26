2 ноя 2020



Новое видео WYTCH HAZEL



"Spirit And Fire", новое видео группы WYTCH HAZEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Wytch Hazel III: Pentecost", выпущенного на Bad Omen Records.



Трек-лист:



“He Is The Fight”

“Spirit And Fire”

“I Am Redeemed”

“Archangel”

“Dry Bones”

“Sonata”

“I Will Not”

“Reap The Harvest”

“The Crown”

“Ancient Of Days”







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