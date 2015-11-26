Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на ко... 233
*DEEP PURPLE в чартах 162
*Гитарист ANTHRAX: «Я так рад, что сейчас не на Украине» 45
*Новая песня CARCASS 27
*Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные... 24
[= ||| все новости группы



*

Sinner's Blood

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео SINNER'S BLOOD



*
zoom
*
* *
"The Mirror", новое видео чилийской группы SINNER'S BLOOD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого намечен на девятое октября на Frontiers Music Srl:

"The Mirror"
"Phoenix Rise"
"Never Again"
"Remember Me"
"The Path Of Fear"
"Forever"
"Kill Or Die"
"Never Resting Soul"
"Who I Am"
"The Hunting"
"Awakening"

SINNER'S BLOOD Premier "The Mirror" Music Video



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 81

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом