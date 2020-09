сегодня



Новое видео SINNER'S BLOOD



"The Mirror", новое видео чилийской группы SINNER'S BLOOD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого намечен на девятое октября на Frontiers Music Srl:



"The Mirror"

"Phoenix Rise"

"Never Again"

"Remember Me"

"The Path Of Fear"

"Forever"

"Kill Or Die"

"Never Resting Soul"

"Who I Am"

"The Hunting"

"Awakening"







