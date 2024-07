сегодня



Новое видео SINNER'S BLOOD



“Enemy”, новое видео чилийской группы SINNER'S BLOOD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Dark Horizons, выход которого намечен на 27 сентября на Frontiers Music Srl:



"Bound"

"Enemy"

"Not Enough"

"It Comes In The Dark"

"Dark Horizons"

"The Man, The Burden And The Sea"

"Victim Of The Will"

"Poison"

"The Voice Within"

"The Firestorm"

"Redemption Or Fire"







