22 дек 2020



Новое видео SINNER'S BLOOD



"Remember Me", новое акустическое видео чилийской группы SINNER'S BLOOD, доступно для просмотра ниже. Оригинал этого трека вошел в дебютный альбом, выход которого состоялся девятого октября на Frontiers Music Srl:



"The Mirror"

"Phoenix Rise"

"Never Again"

"Remember Me"

"The Path Of Fear"

"Forever"

"Kill Or Die"

"Never Resting Soul"

"Who I Am"

"The Hunting"

"Awakening"







