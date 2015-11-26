Новое видео SINNER'S BLOOD

"Remember Me", новое акустическое видео чилийской группы SINNER'S BLOOD, доступно для просмотра ниже. Оригинал этого трека вошел в дебютный альбом, выход которого состоялся девятого октября на Frontiers Music Srl:
"The Mirror"
"Phoenix Rise"
"Never Again"
"Remember Me"
"The Path Of Fear"
"Forever"
"Kill Or Die"
"Never Resting Soul"
"Who I Am"
"The Hunting"
"Awakening"
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