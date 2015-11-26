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Новое видео SINNER'S BLOOD
"Remember Me", новое видео чилийской группы SINNER'S BLOOD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого состоялся девятого октября на Frontiers Music Srl:
"The Mirror"
"Phoenix Rise"
"Never Again"
"Remember Me"
"The Path Of Fear"
"Forever"
"Kill Or Die"
"Never Resting Soul"
"Who I Am"
"The Hunting"
"Awakening"
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