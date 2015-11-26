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Red Wolf

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Обложка и трек-лист нового альбома RED WOLF



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Группа RED WOLF, в состав которой входят гитарист CYHRA Euge Valovirta и участники LOST SOCIETY и STONE, опубликовал обложку и трек-лист дебютного альбома "Sessions Vol. 1", релиз которого намечен на четырнадцатое октября:

"Crossing The Line"    
"The Road"    
"The Point Of No Return"
"Running In Circles"
"The Devil Inside Of Me"
"Hypocrite"
"Watch It Burn"
"Coming For You"
"Face Of God"
"I Am The Night"

CYHRA Guitarist EUGE VALOVIRTA's RED WOLF Reveal Cover Artwork And Tracklist For Debut Album



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