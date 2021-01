сегодня



Новое видео RED WOLF



"The Devil Inside Of Me", новое видео группы RED WOLF, в состав которой входят гитарист CYHRA Euge Valovirta и участники LOST SOCIETY и STONE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sessions Vol. 1, выпущенного в октябре 2020 года.



Трек-лист:



"Crossing The Line"

"The Road"

"The Point Of No Return"

"Running In Circles"

"The Devil Inside Of Me"

"Hypocrite"

"Watch It Burn"

"Coming For You"

"Face Of God"

"I Am The Night"







+0 -0



просмотров: 89