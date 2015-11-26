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Новое видео RED WOLF



Группа RED WOLF, в состав которой входят гитарист CYHRA Euge Valovirta и участники LOST SOCIETY и STONE, опубликовала обложку и трек-лист дебютного альбома "Sessions Vol. 1", релиз которого намечен на четырнадцатое октября.



Трек-лист:



"Crossing The Line"

"The Road"

"The Point Of No Return"

"Running In Circles"

"The Devil Inside Of Me"

"Hypocrite"

"Watch It Burn"

"Coming For You"

"Face Of God"

"I Am The Night"



Видео на "The Point Of No Return" доступно для просмотра ниже.







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