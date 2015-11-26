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Red Wolf

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|||| 16 авг 2021

Новое видео RED WOLF



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"Face Of God", новое видео группы RED WOLF, в состав которой входят гитарист CYHRA Euge Valovirta и участники LOST SOCIETY и STONE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sessions Vol. 1", выпущенного в октябре 2020 года.

Трек-лист:

"Crossing The Line"
"The Road"
"The Point Of No Return"
"Running In Circles"
"The Devil Inside Of Me"
"Hypocrite"
"Watch It Burn"
"Coming For You"
"Face Of God"
"I Am The Night"

RED WOLF Featuring CYHRA Guitarist EUGE VALOVIRTA Release New Single / Video "Face Of God"



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