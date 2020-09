сегодня



Новая песня ANAAL NATHRAKH



"The Age of Starlight Ends", новая песня группы ANAAL NATHRAKH, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "Endarkenment", выходящего второго октября на Metal Blade Records: Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- jewelcase-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- clear grey / brown marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- red / black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- bloody pork pink marbled vinyl (EMP exclusive - limited to 200 copies)

- clear w/ black, red, & white splatter vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)

- oxblood red / brown marbled vinyl (US exclusive)

- clear sperm / white marbled vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



"Endarkenment"

"Thus, Always, To Tyrants"

"The Age Of Starlight Ends"

"Libidinous (A Pig With Cocks In Its Eyes)"

"Beyond Words"

"Feeding The Death Machine"

"Create Art, Though The World May Perish"

"Singularity"

"Punish Them"

"Requiem"







