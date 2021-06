25 июн 2021



Переиздание ANAAL NATHRAKH выйдет летом



Тринадцатого августа на CD и виниле состоится выпуск переизданий альбомов ANAAL NATHRAKH, When Fire Rains Down From The Sky, Mankind Will Reap As It Has Sown и Hell Is Empty, And All The Devils Are Here.



Варианты When Fire Rains Down From The Sky, Mankind Will Reap As It Has Sown:



- jewelcase-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- clear fog white marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- brown beige marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- gold w/ black dust vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- clear ash grey marbled vinyl (US exclusive)

- ivory grey marbled vinyl (US exclusive)



Варианты Hell Is Empty, And All The Devils Are Here:



- jewelcase-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- ivory grey marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- dark olive brown marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- clear w/ black splatter vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- clear light green marbled vinyl (US exclusive)

- clear warm grey marbled vinyl (US exclusive)







