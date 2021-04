сегодня



Переиздание ANAAL NATHRAKH выйдет летом



Одиннадцатого июня ANAAL NATHRAKH на CD и виниле переиздадут два релиза — The Codex Necro и Total Fucking Necro, которые будут доступны в следующих вариантах:



The Codex Necro CD и LP:

- jewelcase-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- clear violet rose marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- vomit ochre marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- clear w/ red and yellow splatter vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- ruby red marbled vinyl (US exclusive)

- bloody skin marbled vinyl (US exclusive)



Total Fucking Necro CD и LP:

- jewelcase-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- white / black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- clear sperm white marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- white w/ black dust vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- cool grey marbled vinyl (US exclusive)

- red / black marbled vinyl (US exclusive)



Трек-лист The Codex Necro:



“The Supreme Necrotic Audnance”

“When Humanity Is Cancer”

“Submission Is For The Weak”

“Pandemonic Hyperblast”

“Paradigm Shift – Annihilation”

“The Technogoat”

“Incipid Flock”

“Human, All Too Fucking Human”

“The Codex Necro”



Трек-лист Total Fucking Necro:



“Anaal Nathrakh” (from 1999's Anaal Nathrakh demo)

“Necrodeath” (from 1999's Anaal Nathrakh demo)

“Ice Blasting Storm Winds” (from 1999's Anaal Nathrakh demo)

“Carnage” (from 1999's Anaal Nathrakh demo; Mayhem cover)

“The Supreme Necrotic Audnance” (from 1999's Total Fucking Necro demo)

“Satanachrist” (from 1999's Total Fucking Necro demo)

“L.E.T.H.A.L.: Diabolic” (from 1999's Total Fucking Necro demo)

“De Mysteriis Dom Sathanas” (from 1999's Total Fucking Necro demo; Mayhem cover)

“The Technogoat” (from 1999's Total Fucking Necro demo)

“Necrogeddon” (from the unreleased 2001 demo We Will Fucking Kill You)







