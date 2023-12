сегодня



Кассетный бокс-сет ANAAL NATHRAKH



Necroeucharist Productions выпустили кассетный бокс-сет ANAAL NATHRAKH, в которой вошли две демо-записи — “Anaal Nathrakh” & “Total Fucking Necro“.



Tape 1 – Anaal Nathrakh

Side & Side B

1. Anaal Nathrakh

2. Necrodeath

3. Ice Blasting Stormwinds

4. Carnage (Mayhem cover)



Tape 2 – Total Fucking Necro



Side A

1. The Supreme Necrotic Audnance

2. Satanarchrist

3. Lethal, D.I.A.B.O.L.I.C.



Side B

4. De Mysteriis Dom. Sathanas (Mayhem cover)

5. The Technogoat

6. Necrogeddon (from the unreleased 2001 demo We Will Fucking Kill You)





