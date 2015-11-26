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8 сен 2020 : Музыканты IMMOLATION и GOREAPHOBIA в SHADOWS



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Музыканты IMMOLATION и GOREAPHOBIA в SHADOWS



Группа SHADOWS, в состав которой входят гитарист IMMOLATION/ex-GOREAPHOBIA Alex Bouks, а также бывшие участники GOREAPHOBIA Henny Piotrowski (гитара), Jake G (вокал), и Lance Walter из DOMINANCE, заключила контракт с лейблом Agonia Records. Выход дебютного ЕР, мастеринг которого проводил Tore Stjerna (MAYHEM, WATAIN) в Necromorbus Studio, Швеция, намечен на следующий год.







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