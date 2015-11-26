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Shadows

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Новое видео SHADOWS



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"Ghost Of Old", новое видео группы SHADOWS, в состав которой входят гитарист IMMOLATION/ex-GOREAPHOBIA Alex Bouks, а также бывшие участники GOREAPHOBIA Henny Piotrowski (гитара), Jake G (вокал), и Lance Walter из DOMINANCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР, выходящего 26 февраля на Agonia Records в следующих вариантах:

- Digipak CD
- Jewelcase CD
- Black LP
- Red LP
- Gold LP
- Splatter LP
- Digital

Трек-лист:

"Ghosts Of Old"
"Shadows"
"Night Of The Goat Winter Moon"
"Elders"
"Sea Of Dust"
"Ancient Eyes"

SHADOWS Feat. IMMOLATION, GOREAPHOBIA Members To Release Self-Titled EP This Month;



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