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Новая песня SHADOWS
"Shadows", новая песня группы SHADOWS, в состав которой входят гитарист IMMOLATION/ex-GOREAPHOBIA Alex Bouks, а также бывшие участники GOREAPHOBIA Henny Piotrowski (гитара), Jake G (вокал), и Lance Walter из DOMINANCE, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из дебютного ЕР, выходящего 26 февраля на Agonia Records в следующих вариантах:
- Digipak CD
- Jewelcase CD
- Black LP
- Red LP
- Gold LP
- Splatter LP
- Digital
Трек-лист:
"Ghosts Of Old"
"Shadows"
"Night Of The Goat Winter Moon"
"Elders"
"Sea Of Dust"
"Ancient Eyes"
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