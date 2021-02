сегодня



Новый ЕР SHADOWS доступен для прослушивания



"Shadows", новый ЕР группы SHADOWS, в состав которой входят гитарист IMMOLATION/ex-GOREAPHOBIA Alex Bouks, а также бывшие участники GOREAPHOBIA Henny Piotrowski (гитара), Jake G (вокал), и Lance Walter из DOMINANCE, доступен для прослушивания ниже. Он доступен в следующих вариантах:



- Digipak CD

- Jewelcase CD

- Black LP

- Red LP

- Gold LP

- Splatter LP

- Digital



Трек-лист:



"Ghosts Of Old"

"Shadows"

"Night Of The Goat Winter Moon"

"Elders"

"Sea Of Dust"

"Ancient Eyes"







+0 -0



просмотров: 269