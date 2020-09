сегодня



Видео с текстом от ENSIFERUM



ENSIFERUM представили видео с текстом на композицию "Run From The Crushing Tide", которая взята из нового альбома "Thalassic", выпущенного десятого июля на Metal Blade Records. Этот альбом стал первым для нового клавишника Pekka'и Montin'a, который также исполняет и партии чистого вокала. Альбом был записан в студиях Petrax и Sonic Pump вместе с Janne Joutsenniemi, работавшим с ENSIFERUM над альбомами "Victory Songs" (2007) и "From Afar" (2009).



Трек-лист:



01. Seafarer's Dream



02. Rum, Women, Victory



03. Andromeda



04. The Defence Of The Sampo



05. Run From The Crushing Tide



06. For Sirens



07. One With The Sea



08. Midsummer Magic



09. Cold Northland (Väinämöinen Part III)



10. Merille Lahteva (bonus track)



11. I'll Stay By Your Side (bonus track)



Альбом был доступен в следующих вариантах:



- Ltd. box set (incl. Digipak, bonus CD, flag, pendant)

- Ltd. box set (incl. Digipak, bonus CD, flag, pendant, drinking horn - EMP excl.)

- Ltd. Digi (incl. 2 bonus tracks - EU excl.)

- CD

- Ltd. LP + 7" + drinking horn (ltd. 1000 - EMP excl.)

- 180g Black Vinyl (EU excl.)

- Red/Black Marbled Vinyl (ltd. 700 - EU excl.)

- Purple/Blue Marbled Vinyl (ltd. 300 - EU excl.)

- Finish Flag Vinyl (ltd. 200 - Nuclear Blast excl.)

- Gold Vinyl (ltd. 200 - Ensiferum store excl.)

- Night Blue Marbled Vinyl (ltd. 100 - Levykauppa excl.)

- Red/Orange/Yellow Glow (ltd. 100 - Kings Road excl.)

- PIC-LP (ltd. 300 - EU excl.)

- Jade Green Vinyl (ltd. 400 - US excl.)

- Arctic Blue Vinyl (ltd. 300 - US excl.)







+0 -0



просмотров: 234