Новое видео ENSIFERUM



"Run From The Crushing Tide", новое видео группы ENSIFERUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Thalassic", выпущенного в прошлом году на Metal Blade. Выпуск видео приурочен к анонсу совместного тура с DARK TRANQUILLITY весной 2022 года. Режиссёром видео стал Vesa Ranta (Solstafir, Dark Tranquillity, Swallow the Sun).



Sammi Hinka:



«После такого долгого периода мрака и неопределённости с концертами мы очень рады наконец увидеть свет в конце туннеля! Мы объединим усилия с легендарными Dark Tranquility в масштабном совместном турне по всей Европе. Ни для кого не секрет, что в своё время Dark Tranquility была одной из групп, которые вдохновили Markus'а Toivonen'а на создание Ensiferum, а теперь мы отправляемся в путь вместе с нашими героями. Как же это круто! Мы уверены, что все жаждут энергичных и захватывающих концертов настоящей живой музыки. Тур с таким составом не стоит пропускать. Так что купите свой билет заранее и помогите поддержать возвращение концертов! Мы не можем дождаться до встречи с вами в первом ряду фэн-зоны!»



Апрель 2022:



1 - Stockholm, Sweden - Slaktkyrka

2 - Oslo, Norway - John Dee

3 - Copenhagen, Denmark - Pumpehuset

5 - London, England - Heaven

6 - Dublin, Ireland - Academy

7 - Manchester, England - Club Academy

8 - Birmingham, England - Asylum

9 - Durbuy, Belgium - Durbuy Rock Festival

10 - Nijmegen, Netherlands - Doornroosje

11 - Haarlem, Netherlands - Patronaat

12 - Siegburg, Germany - Kubana

13 - Hamburg, Germany - Markthalle

14 - Leipzig, Germany - Hellraiser

15 - Berlin, Germany - Orwo Haus

16 - Prague, Czech Republic - Meet Factory

17 - Budapest, Hungary - Barba Negra

18 - Munich, Germany - Backstage Werk

19 - Salzburg, Austria - Rockhouse

20 - Wien, Austria - Simm City

22 - Lichtenfels, Germany - Ragnarög F







