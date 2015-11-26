Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN доступен для прослушивания 317
*Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве 63
*Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её ... 45
*ROSS THE BOSS назвал нынешнюю версию MANOWAR посредственной,... 36
*Новое видео IRON MAIDEN 25
[= ||| все новости группы



*

Ensiferum

*



9 сен 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления ENSIFERUM

9 сен 2020 : 		 Видео с текстом от ENSIFERUM

6 авг 2020 : 		 Новый альбом ENSIFERUM доступен для прослушивания

17 июл 2020 : 		 Видео с текстом от ENSIFERUM

19 июн 2020 : 		 Новое видео ENSIFERUM

4 июн 2020 : 		 Новое видео ENSIFERUM

7 май 2020 : 		 Видео с текстом от ENSIFERUM

16 фев 2020 : 		 ENSIFERUM завершили запись альбома

8 янв 2019 : 		 Новое концертное видео ENSIFERUM

22 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления ENSIFERUM

6 июн 2018 : 		 ENSIFERUM начали поиск клавишника

27 сен 2017 : 		 Успехи в чартах ENSIFERUM

13 сен 2017 : 		 Новая песня ENSIFERUM

30 авг 2017 : 		 Новое видео ENSIFERUM

21 авг 2017 : 		 Новое видео ENSIFERUM

20 июл 2017 : 		 Новая песня ENSIFERUM

7 апр 2017 : 		 ENSIFERUM из студии

28 фев 2017 : 		 Новый альбом ENSIFERUM выйдет осенью

25 фев 2016 : 		 Сборник лучшего от ENSIFERUM

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления ENSIFERUM

4 фев 2015 : 		 Новая песня ENSIFERUM

12 янв 2015 : 		 Новое видео ENSIFERUM

17 дек 2014 : 		 ENSIFERUM представили обложку альбома "One Man Army"

15 ноя 2014 : 		 Новый альбом ENSIFERUM выйдет в феврале

30 сен 2014 : 		 ENSIFERUM завершают запись

26 авг 2014 : 		 ENSIFERUM начнут запись в сентябре
Показать далее
| - |

|||| 9 сен 2021

Профессиональное видео с выступления ENSIFERUM



*
zoom
*
* *
Профессиональное видео с выступления ENSIFERUM, состоявшегося в рамках Wacken Open Air 2018, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"For Those About to Fight for Metal"
"Two Paths"
"Heathen Horde"
"Twilight Tavern"
"Token of Time"
"From Afar"
"In My Sword I Trust"
"Hail to the Victor"
"Way of the Warrior"
"Two of Spades"
"Lai Lai Hei"
"Iron"

ENSIFERUM - Pro-Shot Footage Of Entire Wacken Open Air 2018 Set Streaming



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 103

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом