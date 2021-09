9 сен 2021



Профессиональное видео с выступления ENSIFERUM



Профессиональное видео с выступления ENSIFERUM, состоявшегося в рамках Wacken Open Air 2018, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"For Those About to Fight for Metal"

"Two Paths"

"Heathen Horde"

"Twilight Tavern"

"Token of Time"

"From Afar"

"In My Sword I Trust"

"Hail to the Victor"

"Way of the Warrior"

"Two of Spades"

"Lai Lai Hei"

"Iron"







+0 -0



просмотров: 103