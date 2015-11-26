Профессиональное видео с выступления ENSIFERUM, состоявшегося в рамках Wacken Open Air 2018, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
"For Those About to Fight for Metal"
"Two Paths"
"Heathen Horde"
"Twilight Tavern"
"Token of Time"
"From Afar"
"In My Sword I Trust"
"Hail to the Victor"
"Way of the Warrior"
"Two of Spades"
"Lai Lai Hei"
"Iron"
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