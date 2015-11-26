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Ensiferum

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6 авг 2020 : 		 Новый альбом ENSIFERUM доступен для прослушивания

17 июл 2020 : 		 Видео с текстом от ENSIFERUM

19 июн 2020 : 		 Новое видео ENSIFERUM

4 июн 2020 : 		 Новое видео ENSIFERUM

7 май 2020 : 		 Видео с текстом от ENSIFERUM

16 фев 2020 : 		 ENSIFERUM завершили запись альбома

8 янв 2019 : 		 Новое концертное видео ENSIFERUM

22 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления ENSIFERUM

6 июн 2018 : 		 ENSIFERUM начали поиск клавишника

27 сен 2017 : 		 Успехи в чартах ENSIFERUM

13 сен 2017 : 		 Новая песня ENSIFERUM

30 авг 2017 : 		 Новое видео ENSIFERUM

21 авг 2017 : 		 Новое видео ENSIFERUM

20 июл 2017 : 		 Новая песня ENSIFERUM

7 апр 2017 : 		 ENSIFERUM из студии

28 фев 2017 : 		 Новый альбом ENSIFERUM выйдет осенью

25 фев 2016 : 		 Сборник лучшего от ENSIFERUM

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления ENSIFERUM

4 фев 2015 : 		 Новая песня ENSIFERUM

12 янв 2015 : 		 Новое видео ENSIFERUM

17 дек 2014 : 		 ENSIFERUM представили обложку альбома "One Man Army"

15 ноя 2014 : 		 Новый альбом ENSIFERUM выйдет в феврале

30 сен 2014 : 		 ENSIFERUM завершают запись

26 авг 2014 : 		 ENSIFERUM начнут запись в сентябре

11 июл 2014 : 		 ENSIFERUM начнут запись осенью

20 окт 2013 : 		 ENSIFERUM выпустили рог
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Новый альбом ENSIFERUM доступен для прослушивания



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"Thalassic", новый альбом группы ENSIFERUM, выпущенный на Metal Blade Records, доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

"Seafarer's Dream"
"Rum, Women, Victory"
"Andromeda"
"The Defence Of The Sampo"
"Run From The Crushing Tide"
"For Sirens"
"One With The Sea"
"Midsummer Magic"
"Cold Northland (Väinämöinen Part III)"
"Merille Lahteva" (Bonus Track)
"I'll Stay by Your Side" (Bonus Track)

ENSIFERUM - Thalassic LP Stream Available



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