Новый альбом ENSIFERUM доступен для прослушивания



"Thalassic", новый альбом группы ENSIFERUM, выпущенный на Metal Blade Records, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Seafarer's Dream"

"Rum, Women, Victory"

"Andromeda"

"The Defence Of The Sampo"

"Run From The Crushing Tide"

"For Sirens"

"One With The Sea"

"Midsummer Magic"

"Cold Northland (Väinämöinen Part III)"

"Merille Lahteva" (Bonus Track)

"I'll Stay by Your Side" (Bonus Track)







