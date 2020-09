сегодня



Новый ЕР DRAKKAR выйдет осенью



DRAKKAR выпустят новый ЕР, получивший название "The Falling Down", в ноябре этого года. Он будет доступен в цифровом варианте на Bandcamp и на физическом носителе и для пользователей Patreon с бонус-треком. В ЕР войдут три новые песни и кавер-версия "Toss A Coin To Your Witcher".







