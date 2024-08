сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома DRAKKAR



DRAKKAR опубликовали обложку и трек-лист нового альбома “Spread Your Wings”, выход которого намечен на 27 сентября на Punishment 18 Records:



Thunderhead

Spread Your Wings

Knife In The Dark

Ode To Polaris

A Man In Black

Forged In Fire

Stand By You

Shields Of The Brave

Ancestral River http://www.drakkar.it/





просмотров: 163