Видео с текстом от DRAKKAR



Punishment18 Records опубликовали официальное видео с текстом к композиции " We Ride", которая взята из альбома DRAKKAR "When Lightning Strikes Twice", ремастированного и пересведенного альбома 2012 года "When Lightning Strikes". http://www.drakkar.it/







просмотров: 82