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DRAKKAR на Punishment 18 Records
Итальянская группа DRAKKAR заключила соглашение с лейблом Punishment 18 Records, на котором в следующем году состоится релиз нового альбома. Гитарист группы, Dario Beretta, в своем сообщении сказал, что выбрать лейбл не было проблемой, так как он очень доволен сотрудничеством с ними в рамках проекта CRIMSON DAWN. |
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