9 сен 2020



Новое видео HELION PRIME



"The Gadfly", новое видео группы HELION PRIME, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Question Everything, выход которого запланирован на пятое октября.



Трек-лист:



"The Final Theory - Albert Einstein

"Madame Mercury" - Katherine Johnson

"Prof" - Alan Turing

"The Gadfly" - Socrates

"E Pur Si Muove" - Galileo Galilei

"Photo 51" - Rosalind Franklin

"Words Of The Abbot" - Gregor Mendel

"The Forbidden Zone" - Dr. Cornelius

"Question Everything"

"Chaulmoogra" - Alice Ball



Bonus tracks:

"Kong At The Gates/Forbidden Zone" - Misfits Cover

"The Final Theory" - Demo

"Alan" - Demo







+1 -1



просмотров: 161