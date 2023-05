сегодня



STU BLOCK в новом треке гитариста HELION PRIME



Jason Ashcraft (Helion Prime, Dire Peril, Planeswalker, Of Romulus) вместе с Stu Block'ом (Into Eternity, ex-Iced Earth) перезаписали композицию Dire Peril 2014 года "My Vengeance Is Everything". Этот трек вошёл в новый ЕР из двух песен, содержащий также кавер-версию композиции "Blood Upon the Snow", написанной Bear McCreary для саундтрека к "God Of War Ragnarok". В записи также принимали участие барабанщик Alex Bosson (Helion Prime, Lunar), басистка Chelsea McMasters (ex-Dire Peril), гитарист Taylor Washington (Paladin), Heather Michele (ex-Helion Prime) и R.A. Voltaire (Ravenous E.H.), басист Carlos Alvarez (Power Theory), гитарист Alon Mei-Tal и клавишник Anthony Stahl.



Jason сказал: «Однажды вечером я слушал старые EP Dire Peril, ведь иногда так приятно вернуться к прошлому и оценить, насколько далеко ты продвинулся. Слушая их, я всерьёз погрузился в эту песню и подумал: "А ведь в ней всё ещё есть потенциал, и я уверен, что с новым слоем лака она могла бы засиять". Я знал, что есть один человек, который поможет мне вернуть эту песню к жизни, — Stu Block. Он проделал потрясающую работу над этой песней, и я с нетерпением жду, когда все её услышат!»







+0 -0



просмотров: 43