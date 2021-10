сегодня



Новое видео HELION PRIME



"Wash Away", новое видео группы HELION PRIME, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Question Everything", обновлённая версия которого вышла в цифровом варианте восьмого октября, а винил появится в начале 2022 года.



Трек-лист:



“Wash Away”*

“The Final Theory”

“Madame Mercury”

“Prof”

“The Gadfly”

“Photo 51”

“E Pur Si Muove”

“Words Of The Abbot” feat. John Yelland (Judicator, Dire Peril)

“The Forbidden Zone”

“Question Everything” feat. Heather Michele (ex-Graveshadow, ex-Helion Prime) and Sozos Michael (ex-Helion Prime, Planeswalker)

“Reawakening”



Bonus Material

“The Drake Equation” (Rerecording)

“Moon – Watcher” (Rerecording)

“Atlas Obscura” (Rerecording)

“The Human Condition” (Rerecording)

“Question Everything” (Mary Zimmer vocals only)

“Angels Don’t Kill” (Children Of Bodom cover)**

“The Pharaoh Sails To Orion” (Nightwish cover)***



**Guest guitar solo by Garrett Peters

***Features guest vocals by Carlos Zema (Immortal Guardian) and guest solo by Garrett Peters







+0 -0



просмотров: 137