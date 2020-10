сегодня



Новое видео HELION PRIME



"Question Everything", новое видео группы HELION PRIME, доступно для просмотра ниже. Этот трек, в записи которого принимали участие Heather Michele (ex-Graveshadow, ex-Helion Prime) и Sozos Michael (ex-Helion Prime, Planeswalker), взят из альбома Question Everything, выход которого состоялся пятого октября.



Трек-лист:



"The Final Theory - Albert Einstein

"Madame Mercury" - Katherine Johnson

"Prof" - Alan Turing

"The Gadfly" - Socrates

"E Pur Si Muove" - Galileo Galilei

"Photo 51" - Rosalind Franklin

"Words Of The Abbot" - Gregor Mendel

"The Forbidden Zone" - Dr. Cornelius

"Question Everything"

"Chaulmoogra" - Alice Ball



Bonus tracks:

"Kong At The Gates/Forbidden Zone" - Misfits Cover

"The Final Theory" - Demo

"Alan" - Demo







+0 -0



просмотров: 205