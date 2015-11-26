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ALIEN WEAPONRY на Rick Sales Entertainment Group



ALIEN WEAPONRY заключили контракт с Rick Sales Entertainment Group, представляющий интересы таких групп как Slayer, Gojira, Mastodon и Ghost.



«Мы очень рады, что будем работать с Rick Sales и станем частью компании, представляющей интересы наших любимых музыкантов. Это настоящая легенда и очень влиятельная структура на мировой металл-сцене», — говорит барабанщик коллектива, Henry de Jong.







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