ALIEN WEAPONRY на Rick Sales Entertainment Group

ALIEN WEAPONRY заключили контракт с Rick Sales Entertainment Group, представляющий интересы таких групп как Slayer, Gojira, Mastodon и Ghost.
«Мы очень рады, что будем работать с Rick Sales и станем частью компании, представляющей интересы наших любимых музыкантов. Это настоящая легенда и очень влиятельная структура на мировой металл-сцене», — говорит барабанщик коллектива, Henry de Jong.
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