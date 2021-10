сегодня



Обучающее видео от ALIEN WEAPONRY



ALIEN WEAPONRY опубликовали обучающее видео к новому синглу "Hatupatu". Эта песня взята из альбома "Tangaroa", выпущенного 17 сентября на Napalm Records в следующих вариантах:



- 4 page CD Digipack

- 4 page CD Digipack + Patch

- 2LP Gatefold Black

- 2LP Gatefold Turquoise

- 2LP Gatefold Marble Light Blue/Cream (Napalm Mailorder only - limited to 500)

- 2LP Gatefold Marble Orange/Transparent Black (Napalm Mailorder only - limited to 500)

- Wooden Box Edition: CD Digipack, pendant, patch, cover flag, canvas tote bag (Napalm Mailorder only - limited to 500)

- Die-Hard Edition: 2LP Gatefold Marble Crystal Clear/Curacao, hand numbered with guitar pic set and back patch (Napalm Mailorder only - limited to 400)

- Digital Album



Трек-лист:



“Titokowaru“

“Hatupatu“

“Ahi Kā“

“Tangaroa“

“Unforgiving“

“Blinded“

“Kai Whatu“

“Crooked Monsters“

“Buried Underground“

“Dad“

“Īhenga“

“Down The Rabbit Hole“







