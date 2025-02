сегодня



Новое видео ALIEN WEAPONRY



1000 Friends, новое видео группы ALIEN WEAPONRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Te Rā", выходящего 28 марта на Napalm Records:



01. Crown

02. Mau Moko

03. 1000 Friends

04. Hanging By A Thread

05. Tama-nui-te-rā

06. Myself To Blame

07. Taniwha (feat. Randy Blythe)

08. Blackened Sky

09. Te Riri O Tāwhirimātea

10. Ponaturi

11. Te Kore http://www.alienweaponry.com







