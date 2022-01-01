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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 58
*Умер Дэн Маккаферти 51
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 26
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 17
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
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Alien Weaponry

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12 фев 2018 : 		 ALIEN WEAPONRY на Napalm Records
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|||| 13 ноя 2022

Награда нашла ALIEN WEAPONRY



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ALIEN WEAPONRY получили Aotearoa Music Award (formerly New Zealand Music Award) Te Kaipuoro Rakapioi Toa (Best Rock Artist). Это уже второй подобный приз коллектива — первый они получили в 2018 году за дебютную пластинку Tū.

«Мы очень рады получить награду Te Kaipuoro Rakapioi Toa во второй раз! Мы очень благодарны всем, кто помог нам добиться успеха, другим номинантам и нашим поклонникам!»

ALIEN WEAPONRY Win New ZealandвЂ™s Aotearoa Music Award




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