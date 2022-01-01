Награда нашла ALIEN WEAPONRY

ALIEN WEAPONRY получили Aotearoa Music Award (formerly New Zealand Music Award) Te Kaipuoro Rakapioi Toa (Best Rock Artist). Это уже второй подобный приз коллектива — первый они получили в 2018 году за дебютную пластинку Tū.
«Мы очень рады получить награду Te Kaipuoro Rakapioi Toa во второй раз! Мы очень благодарны всем, кто помог нам добиться успеха, другим номинантам и нашим поклонникам!»
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