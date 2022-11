13 ноя 2022



Награда нашла ALIEN WEAPONRY



ALIEN WEAPONRY получили Aotearoa Music Award (formerly New Zealand Music Award) Te Kaipuoro Rakapioi Toa (Best Rock Artist). Это уже второй подобный приз коллектива — первый они получили в 2018 году за дебютную пластинку Tū.



«Мы очень рады получить награду Te Kaipuoro Rakapioi Toa во второй раз! Мы очень благодарны всем, кто помог нам добиться успеха, другим номинантам и нашим поклонникам!»







+0 -0



просмотров: 124