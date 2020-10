сегодня



Видео с текстом от SOLITARY



SOLITARY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Abominate". Этот трек взят из альбома "The Truth Behind The Lies", выход которого намечен на двадцать третье октября на Metalville Records.



Трек-лист:



"I Will Not Tolerate"

"The Dark...The Resilient"

"Abominate"

"Homage To The Broken"

"The Truth Behind The Lies"

"Catharsis"

"DTR (Dishonour True Reality)"

"Spawn Of Hate"







