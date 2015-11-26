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Solitary

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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Новое видео SOLITARY



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"Spawn Of Hate", новое видео группы SOLITARY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Truth Behind The Lies", выход которого состоялся двадцать третьего октября на Metalville Records.

Трек-лист:

"I Will Not Tolerate"
"The Dark...The Resilient"
"Abominate"
"Homage To The Broken"
"The Truth Behind The Lies"
"Catharsis"
"DTR (Dishonour True Reality)"
"Spawn Of Hate"

U.K.вЂ™s SOLITARY вЂ“ вЂњSpawn Of HateвЂќ Video Released



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