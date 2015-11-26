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Solitary

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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Новое видео SOLITARY



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"Catharsis", новое видео группы SOLITARY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Truth Behind The Lies", выход которого состоялся двадцать третьего октября на Metalville Records.

Трек-лист:

"I Will Not Tolerate"
"The Dark...The Resilient"
"Abominate"
"Homage To The Broken"
"The Truth Behind The Lies"
"Catharsis"
"DTR (Dishonour True Reality)"
"Spawn Of Hate"

SOLITARY Reveal New Video Highlighting UK Homeless Problem, Contribute Track To Charity Compilation



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