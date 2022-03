Фрагмент концертного релиза SOLITARY

Solitary



-

-

29 2022 : SOLITARY

12 2022 : SOLITARY

6 2021 : SOLITARY

5 2021 : SOLITARY

1 2020 : SOLITARY

17 2017 : - SOLITARY

12 2016 : SOLITARY







SOLITARY



SOLITARY 22 Metalville Records "XXV: Live at Bloodstock", 2019 .



-:



CD

Blackened Skies*

Trigger Point Atrocity*

Keep Your Enemies Closer*

The Edge Of Violence*

Architects Of Shame*

The Diseased Heart Of Society*

Unidentified*

Requiem*

Requiem **

Within Temptation **

Keep Your Enemies Closer **





*Live At Bloodstock

**XXV (Remixed & Remastered)





DVD

Blackened Skies*

Trigger Point Atrocity*

Keep Your Enemies Closer*

The Edge Of Violence*

Architects Of Shame*

The Diseased Heart Of Society*

Unidentified*

Requiem*

Pre-show Interview

Keep Your Enemies Closer **

Unidentified **

Wait **

Abominate **

I Will Not Tolerate **

Catharsis **

Spawn Of Hate **

The DarkThe Resilient**





*Live At Bloodstock

**Promo Videos



, Trigger Point Atrocity, .







